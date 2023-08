Primi rientri, fine settimana da bollino rosso

Terzo fine settimana di agosto da bollino rosso, all’insegna di spostamenti locali e dei primi rientri verso le grandi città. Sotto la lente per il costante aumento dei flussi di traffico, in vista dei primi rientri di domenica, ci sono in particolare, secondo Anas, la A2 “Autostrada del Mediterraneo” in carreggiata Nord, la statale 16 “Adriatica” in direzione Nord dalla Puglia fino al Veneto, la strada statale 7 “Appia” tra Campania e Lazio, la statale 148 “Pontina” nel Lazio e il Grande Raccordo Anulare di Roma. Sabato 19 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 20 agosto dalle 7.00 alle 22.00 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. Saranno 2200, in totale, gli addetti dell’Anas pronti a intervenire in caso di incidenti o criticità particolari. Previsti i primi consistenti rientri anche verso Milano e gli altri capoluoghi di provincia della Lombardia, anche se sono ancora in tanti a godersi l’ultima settimana di agosto nelle località di villeggiatura.