Monza, esce dal carcere e viene subito espulso

È stato portato al CPR di Gorizia un cittadino marocchino di 42 anni, irregolare sul territorio nazionale.

Nella mattinata di giovedì ere stato scarcerato, per fine pena, dalla Casa Circondariale di Monza. Il cittadino marocchino, entrato irregolarmente nel 2007, ed ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro nel 2010 fino al 2012 a seguito di una regolarizzazione, successivamente si dedicava alla commissione di reati violenti e contro il patrimonio quali rapina, furto e spaccio di sostanze stupefacenti, reati per i quali veniva condannato. In particolare si era reso autore di un furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale di Milano svariati articoli per la telefonia, staccando gli antitaccheggio ed occultandoli all’interno della propria giacca, tentando di uscire dall’esercizio pagando una sola bibita. Con lo stesso modus operandi commetteva altri furti sempre nella città di Milano. In un’altra occasione strappava dal collo di un ragazzo una collana d’oro, presso una fermata dell’autobus di Milano, in concorso con altro connazionale e per agevolare la sua fuga rompeva a terra una bottiglia di vetro e con un coccio minacciava la vittima. L’uomo, già destinatario di ordine di allontanamento dal territorio italiano del Questore di Milano mai eseguito, ha proseguito nella commissione di altri gravi reati. Dal CPR di Gorizia sarà poi rimpatriato in Marocco.