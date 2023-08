Sfregia la compagna, arrestato un uomo a Gallarate (VA)

La polizia di Gallarate (Varese) ha arrestato un pregiudicato per lesioni aggravate: l’uomo ha aggredito la sua compagna, causandole uno sfregio permanente al viso. L’episodio è avvenuto il 14 agosto scorso ma si è saputo soltanto oggi. Nelle prime ore di lunedì, una volante del commissariato è intervenuta in un appartamento nella periferia di Gallarate dopo la segnalazione ricevuta da alcuni vicini di casa, che avevano sentito le urla della donna aggredita. Gli agenti si sono trovati di fronte uno scenario inquietante: tracce di sangue su muri, stracci e pavimenti. In casa c’erano quattro persone, tra cui una donna all’interno di un bagno intenta a tamponarsi le ferite sanguinanti. Alcuni presenti hanno cercato di spiegare che la ragazza si era ferita al volto da sola, versione a cui gli agenti non hanno creduto. La donna, in evidente stato di shock, è stata immediatamente trasportata in ospedale, dove le sono state diagnosticate fratture multiple, diverse ferite ed ecchimosi da strangolamento al collo. È stata anche sottoposta a un intervento chirurgico per suturare un taglio di circa 10 centimetri ed è stata dimessa con una prognosi, salvo complicazioni, di 30 giorni. Le indagini, che hanno portato alla scoperta di un pugnale e che sono state supportate anche da un sopralluogo della Polizia Scientifica, hanno permesso di arrestare il compagno. L’uomo, che ha precedenti di violenza sulle donne, è ora nel carcere di Busto Arsizio.