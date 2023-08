Esce di notte in acquascooter, muore nel Garda

Il corpo di un uomo di 32 anni, Francesco Zanetti, di Sona (Verona) è stato ripescato dalla Guardia Costiera di Salò (Brescia) nelle acque del Lago di Garda. Era uscito in acquascooter nella tarda serata di ieri, in orario vietato. L’allarme era stato dato intorno alle 2:20 da parte degli amici che non vedendolo rientrare hanno dato l’allarme. La Guardia Costiera ha inviato una motovedetta munita di strumentazione di ricerca notturna e i Vigili del Fuoco un battello. La motovedetta semiaffondata è stata individuata intorno alle 4 del mattino nei pressi di Sirmione.