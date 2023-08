Sorpasso fatale a Rezzato, muore motociclista di 39 anni

Sorpasso mortale domenica a Rezzato, in provincia di Brescia, per un motociclista di 39 anni di Ponte San Pietro, nella Bergamasca. Secondo la ricostruzione l’uomo, Massimo Sattin, sposato e padre di due bambini, era in sella alla sua Bmw e viaggiava in direzione di Salò quando si è schiantato contro un furgone che proveniva in direzione opposta. Non sarebbe riuscito a chiudere un sorpasso in tempo. L’urto è stato violentissimo – come riporta L’Eco di Bergamo – e ha sbalzato il motociclista oltre il guardrail nella scarpata sottostante. Per lui non c’è stato nulla da fare. L’invasione della corsia opposta – precisa Il Giornale di Brescia – è all’origine dello schianto.