Aggredita e violentata in un parco: preso aggressore

Un uomo di 37 anni, originario dello Sri Lanka, è stato fermato dai Carabinieri con l’accusa di violenza sessuale per aver aggredito una donna di 25 anni il 5 agosto scorso al Parco 2 di Rozzano (Milano). A tradirlo sarebbe stato un vistoso tatuaggio. L’uomo, secondo le accuse, avrebbe aggredito la ragazza mentre si recava a lavoro, gettandola a terra, molestandola, prima di essere messo in fuga da alcuni passanti. A casa sua poi gli agenti hanno trovato gli abiti ritenuti usati durante l’aggressione, e la vittima lo avrebbe riconosciuto. L’uomo si trova a San Vittore in attesa della convalida del fermo.