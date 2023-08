Milano, arrestato uomo per violenza sessuale su 5 donne

Oggi gli agenti della Polizia locale hanno arrestato nel parco Montanelli un uomo per presunta violenza sessuale aggravata. L’uomo, un 34enne originario del Camerun, in Italia senza fissa dimora, è stato denunciato da cinque donne, fra queste anche una minorenne, che sarebbero state molestate nel parco di via Palestro nel periodo tra il 20 giugno e il 24 luglio. Sempre uguale la modalità delle molestie subite, stando alle donne che hanno denunciato agli agenti gli episodi avvenuti con una certa serialità: l’uomo, nascosto nel verde, richiamava l’attenzione delle potenziali vittime, talvolta pedinandole, spesso toccando inequivocabilmente le proprie parti intime e apostrofando allusivamente le donne che fortunatamente sono sempre riuscite a fuggire, anche chiedendo aiuto ad altre persone o alle Forze dell’ordine presenti nel parco. La Polizia locale, durante alcuni controlli, era stata avvisata dal barista del chiosco al centro del parco Montanelli che una persona aveva infastidito pesantemente alcune donne. Gli agenti hanno individuato il presunto molestatore e lo hanno fotosegnalato. Immediatamente riconosciuto dal testimone sono state rintracciate anche le vittime che quindi hanno sporto denuncia agli inquirenti. Al momento l’uomo è agli arresti presso la casa circondariale di San Vittore.