Un dipendente della Zanetti spa Andrea Menegoi, di 49 anni, è morto travolto da un camion che stava uscendo dell’azienda produttrice di formaggi a Lallio, in provincia di Bergamo. “Una profonda amarezza e un dolore grande” così la FILCAMS-CGIL di Bergamo commenta l’infortunio mortale di questa mattina. Proprio il forte rischio di venire travolti era stato segnalato, per iscritto, lo scorso gennaio alla direzione della Zanetti dal Rappresentante dei lavoratori alla Sicurezza (RLS) della FILCAMS-CGIL. La nota sindacale puntava il dito contro le criticità della movimentazione dei mezzi e contro il fatto che i lavoratori fossero costretti a transitare per 3 passi carrai per raggiungere l’unico tornello di uscita. “Il 24 gennaio il nostro RLS aveva presentato una segnalazione scritta sul rischio rilevato proprio in quell’area. Poi erano seguiti alcuni incontri con l’azienda. Si sapeva di quella criticità. Eppure oggi un operaio è morto” ha commentato dal luogo dell’infortunio Cristina Guerinoni della FILCAMS-CGIL Bergamo. All’azienda il sindacato chiede un incontro urgente, non appena tutti i dettagli della dinamica dell’infortunio saranno chiariti. Intanto, per venerdì, dalle 14.30 alle 16.30, è convocata un’assemblea con i lavoratori.

