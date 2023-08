Sparatoria in strada, alle 4 di questa mattina a Cologno Monzese: un venticinquenne è stato portato in codice giallo a Niguarda con ferite superficiali da arma da fuoco e un ventottenne in giallo all’ospedale San Gerardo di Monza con ferite alle braccia, sempre da arma da fuoco. Sul posto, in via Ovidio Publio, sono intervenuti, oltre ai soccorritori del 118, i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni. Entrambi i feriti sono stranieri.