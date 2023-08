Due operai sono rimasti intossicati mentre erano al lavoro in uno dei capannoni della Naster, una ditta di film protettivi e di nastri adesivi, nella zona industriale di Martinengo (Bergamo). Nell’azienda è divampato un incendio e sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, la Protezione civile e la polizia locale, oltre a tre ambulanze e all’automedica del 118. Gli intossicati sono un uomo di 35 anni e uno di 66 anni: non sono in gravi condizioni. Lievemente ferito anche un terzo lavoratore, di 46 anni. I due intossicati sono operai che stavano sistemando sul tetto del capannone alcune parti di guaina rovinate dalla grandinata della settimana scorsa: nell’utilizzare la fiamma ossidrica, il materiale avrebbe preso fuoco. Il fumo che ne è scaturito ha investito i due operai, rimasti lievemente intossicati. Il terzo è rimasto ferito in modo lieve mentre li soccorreva.