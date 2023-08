Grave incidente sulla SS36, scontro tra più veicoli e persona investita

Nel primo pomeriggio sulla SS36 un grave incidente ha coinvolto più mezzi. Secondo le note di AREU si tratta di un investimento di un pedone avvenuto sulla strada ad alta velocità. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un’auto medica, la Polizia Stradala e l’elisoccorso. Il pedone investito ha riportato vari traumi al torace, alle gambe e alla testa ed è stato portato in codice rosso al San Gerardo di Monza. Una ragazza ed un ragazzo di 29 e 28 anni sono stati portati in codice verde all’ospedale di Desio mentre un uomo di 38 anni è stato valutato sul posto e non necessitava alcuna ospedalizzazione. A seguito del grave infatti il traffico risulta completamente bloccato in direzione Milano con lunghe code per chi arriva da Lecco.