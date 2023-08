Benzina, ecco i cartelloni con il ‘prezzo medio’ ma i prezzi salgono

Il Mimit, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, pubblica sul proprio sito i prezzi medi dei carburanti: la media nazionale in autostrada e quella Regione per Regione. Da oggi i dati dovranno essere esposti dagli impianti di distribuzione sul territorio, con l’obiettivo – sottolineato dal governo – di favorire la trasparenza. La media nazionale del self service in autostrada è di 1,984 euro al litro per la benzina e di 1,854 euro al litro per il diesel. A livello territoriale, i prezzi più alti della verde sono quelli della Provincia autonoma di Bolzano a 1,945 euro a litro e della Puglia a 1,943 euro. Sotto la soglia di 1,9 euro le Marche a 1,892 e il Veneto a 1,898. In molti casi però, soprattutto sulle autostrade più trafficate verso il mare e le località di vacanza, la super ha toccato i 2,5 euro al litro. Ci avevano promesso l’abolizione delle accise e ci ritroviamo con i cartelloni del prezzo medio (accise comprese). Intanto, come titola oggi La Provincia di Como, per il pieno il “Ticino torna conveniente” con un risparmio di circa 8 euro su un rifornimento classico da 40 litri.