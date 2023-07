“Situazione molto pesante in tutta la città Metropolitana di Milano”. Lo riferiscono questa mattina i vigili del fuoco, impegnati senza sosta ormai da qualche giorno ad effettuare interventi per alberi caduti e allagamenti. Oltre 200 le richieste di interventi dalle 4 di stanotte in modo diffuso in tutta la città Metropolitana. Molti di questi interventi sono dovuti per caduta alberi, allagamenti, tetti scoperchiati e dissesti statici.