Il corpo di un uomo di circa 50 anni è stato recuperato stamani in un corso d’acqua vicino alla sua confluenza con il fiume Lambro in via Rosa Bianca, alla periferia di Milano. Secondo i primi accertamenti medico-legali il cadavere dell’uomo non presenterebbe evidenti segni di violenza. Presenta escoriazioni sulla fronte che però sarebbero compatibili con il contesto in cui è stato trovato. Il corpo non è ancora stato identificato, in quanto non aveva documenti, e si attendono quindi i confronti dattiloscopici nella speranza che le sue impronte digitali siano censite in banca dati. Maggiori risposte arriveranno dopo l’autopsia che per prima cosa dovrà dire se sia morto prima di cadere in acqua o per annegamento. L’esame, al momento, non è ancora stato disposto.