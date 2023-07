Tempesta a Milano e in Brianza, tetti scoperchiati e alberi caduti

Nuovo violento temporale, dopo quello di ieri pomeriggio, nella notte a Milano e in Brianza. Fulmini, grandine e folate di vento hanno colpito il capoluogo lombardo e buona parte della Brianza e della zona settentrionale della Lombardia intorno alle 4 di stanotte.

Centinaia le chiamate ricevute dai Vigili del fuoco di Milano. Segnalazioni di tetti scoperchiati, con conseguenti allagamenti per la quantità di pioggia e grandine cadute in un breve lasso di tempo, e molti alberi caduti. Danni anche alle linee dei tram, che sono cadute a terra. Al momento non risultano feriti.

Sul suo profilo Facebook l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune scrive in tempo reale: “Temporale molto forte alle 4.00. Pioggia di circa 30mm/h con punta massima 39mm/h in piazza Sicilia. Ora passato completamente. Molti danni, alberi caduti, allagamenti, danneggiamenti a tetti. Impegno massimo di Vvf e sistema Protezione civile, affaticato da un intenso lavoro continuo da venerdì”

Ieri sera a Monza un treno è stato evacuato e sono stati soccorsi i passeggeri. Il convoglio Trenord delle 21.09 partito da Milano Porta Garibaldi si è bloccato a Monza per un guasto alla linea elettrica. I passeggeri sono stati soccorsi e aiutati a scendere in stazione a Monza intorno alle 21:20 di ieri. Grazie alla Croce rossa, alla Polfer e al personale Trenord, circa 150 passeggeri sono stati fatti scendere ed evacuati. Come riferisce Trenord, in 35 sono stati accompagnati in altre stazioni con mezzi della Croce rossa o della Protezione civile, 13 sono stati accompagnati alle loro destinazioni in taxi, mentre un centinaio si sono organizzati autonomamente. Sempre a causa del maltempo diversi viaggiatori diretti in varie parti della Lombardia e del Paese, sono rimasti bloccati in stazione Centrale a Milano, a causa di alcuni binari impraticabili.