Minaccia con un cacciavite i vicini di casa che gli chiedono di tenere il cane al guinzaglio

Ha minacciato con un cacciavite e aggredito due fratelli di 16 e 19 anni, suoi vicini di casa che gli avevano chiesto di tenere il suo cane al guinzaglio. L’uomo, 61 anni, di Monza, con precedenti per furto, ingiuria, minacce e lesioni, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per minaccia aggravata e lesioni.

La sorella più grande, di 19 anni, è rimasta ferita con una prognosi di 5 giorni. A dare l’allarme è stata la mamma dei due ragazzi, che ha sentito le urla e ha contatto la sala operativa della Questura riferendo che un uomo, all’interno del giardino condominiale, stava minacciando lei e i suoi figli con un grosso cacciavite.

Gli agenti hanno raggiunto il condominio, nel quartiere San Fruttuoso, dove hanno trovato la donna insieme ai figli di 19 e 16 anni, tutti visibilmente scossi da quanto appena accaduto. Grazie alla descrizione dell’uomo fornita dagli stessi, nonostante si fosse già allontanato dalle sue vittime, i poliziotti sono riusciti a intercettarlo mentre usciva dall’area del condominio. L’uomo, un 61 enne monzese, si è mostrato subito particolarmente insofferente ai controlli cui veniva sottoposto, mostrandosi agitato e alzando il tono della voce. Non è inoltre sfuggito agli occhi degli agenti il suo continuo toccare la tasca dei pantaloni, nella quale, a seguito di controllo, è stato trovato un cacciavite di 16 cm e di cui non sapeva motivare il possesso.

I poliziotti hanno quindi ricostruito quanto accaduto: i due giovani fratelli erano scesi, poco dopo le 19, per portare il loro cane a fare una passeggiata, ma prima di uscire dal giardino condominiale avevano incontrato un altro cane vagare libero senza guinzaglio.

Poco dopo l’animale si è allontanato dal giardino e ha raggiunto il suo padrone, riconosciuto dai giovani ragazzi poiché abita nel loro stesso condominio. Il più giovane dei fratelli ha chiesto quindi all’uomo, con tono pacato, di tenere il cane al guinzaglio per una maggiore sicurezza. A questo punto, il 61enne, ha iniziato a insultare i due fratelli e improvvisamente ha estratto dalla tasca il cacciavite puntandolo contro il 16enne, urlandogli contro frasi offensive e di minaccia. La sorella maggiore si è frapposta tra i due a difesa del fratello più piccolo e proprio in quel momento è giunta la madre, che aveva sentito delle urla provenire dall’ingresso principale del condominio. Nonostante ciò il 61enne ha continuato ad insultare i tre, sferrando un pungo al volto alla giovane 19enne , procurandole una ferita alla bocca, scheggiandole un dente e rompendole il piercing al naso. La ragazza ha riportato delle lesioni con una prognosi di 5 giorni.