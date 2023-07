Temporale e grandine, decine di richieste ai vigili del fuoco

Temporale e grandine in gran parte della Lombardia. Le zone più colpite sono il Varesotto e la Brianza.

In provincia di Varese, la centrale operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto decine di richieste di intervento per allagamenti e alberi caduti: il tetto di due abitazioni è stato colpito da un fulmine, innescando un incendio.

Pioggia battente e grandine hanno colpito in particolar modo Varese città, Gallarate e il sud della provincia.

Pioggia intensa anche in Brianza, dove diverse strade si sono trasformate in fiumi.