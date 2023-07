“Direi che per il 2024 si inizierà con i primi negoziati e le prime intese” con le singole Regioni. Così il ministro per gli Affari Istituzionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, al termine dell’audizione in commissione al Pirellone, sulla riforma per l’autonomia differenziata, ha risposto riguardo ai tempi per arrivare all’attuazione della riforma. Il ministro ha precisato: “Le tempistiche le decide il Parlamento, quindi non dipendono da me. Siamo in attesa del parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti perché prima di allora non si può iniziare a votare. Spero di partire a votare i primi articoli già prima della pausa estiva e poi si concluderà nel mese di settembre il passaggio in Commissione. Dipenderà anche dall’atteggiamento delle forze di opposizione” in ogni caso “direi che per il 2024 si inizierà con i primi negoziati e le prime intese”.

Rispondendo poi a chi gli chiedeva se sia ‘certo’ dell’appoggio di FdI al percorso per l’Autonomia, Calderoli ha chiarito che “noi stiamo conducendo una discussione con FdI, stiamo condividendo gli emendamenti di maggioranza, che sono a firma dei capigruppo di tutte e quattro le forze che sostengono il Governo. Su alcuni stiamo discutendo per trovare la soluzione migliore, ma c’è un’assoluta convergenza”