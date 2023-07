Ieri mattina, poco prima delle 5, due italiani di 36 e 23 anni hanno fermato una volante della Polizia che stava transitando in via Beltrami, a due passi da largo Cairoli, denunciando di essere stati derubati da due rumene di 30 e 21 anni, entrambe con precedenti, scappate a bordo di un furgone. I due italiani hanno conosciuto le due donne su un’app di incontri e si sono dati appuntamento a casa di uno dei due ragazzi. Qui, le due hanno rubato un portafogli incustodito e sono fuggite. Gli agenti hanno rintracciato il furgone delle due ladre in via Creta, zona Forze Armate, che sono state entrambe indagate per furto in concorso, mentre la 30enne è stata arrestata perché trovata in possesso di carte di credito intestate a terzi.