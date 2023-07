“I funerali delle sei vittime dell’incendio della Rsa Casa per Coniugi verranno celebrati in Duomo venerdì alle 11, ne abbiamo avuto la conferma stamattina, ne stavo parlando giusto adesso per l’organizzazione con del prefetto”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di commemorazione della strage di via d’Amelio svoltasi presso i giardini di via Benedetto Marcello. Sala ha poi aggiunto che lunedì andrà a riferire in consiglio Comunale “come promesso”. Venerdì saranno quindi celebrati i funerali di tutte e sei le vittime. “In alcuni casi – ha spiegato Sala – la responsabilità era diretta del Comune, in altri c’erano le famiglie”. Il sindaco ha poi chiarito che “il costo dei funerali verrà sostenuto integralmente dal Comune”.

La comunicazione del comune di Milano.

Venerdì 21 luglio, alle ore 11 in Duomo, si terranno le esequie di Laura Blasek, Paola Castoldi, Mikhail Duci, Anna Maria Garzia, Loredana Labate e Nadia Rossi, le sei persone vittime dell’incendio avvenuto lo scorso 7 luglio nella RSA ‘Casa per coniugi’.

La Santa Messa, che sarà celebrata dall’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, è aperta a tutti i cittadini e le cittadine che vorranno partecipare al momento di cordoglio.

In occasione dei funerali, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata, in segno di dolore e partecipazione della comunità milanese, e ha disposto l’esposizione della bandiera civica a mezz’asta nelle sedi comunali.