Lunedì scorso, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino romeno di 23 anni, con precedenti di polizia, per il reato di furto aggravato e possesso di documenti falsi. Gli agenti della Polizia Ferroviaria, impegnati in un servizio antiborseggio, hanno notato l’uomo all’interno di un esercizio commerciale della stazione di Milano Centrale e avvicinarsi ad una coppia di turisti intenta a consumare un pasto. L’uomo ha esibito con insistenza un foglio, in modo da non far vedere i movimenti che stava compiendo con la mano destra e ha asportato dalla tasca dei pantaloni della vittima una banconota di 50 euro, nascondendola nella tasca posteriore dei propri pantaloni, per poi allontanarsi dal locale. Gli agenti, che hanno assistito alla scena, lo hanno immediatamente bloccato e a seguito di controllo è stato trovato in possesso di 260 euro, tra cui la banconota da 50 euro, restituita all’ignara vittima, mentre la restante parte, presumibilmente provento dell’attività illecita, è stata sequestrata. Il 23 enne ha inoltre fornito ai poliziotti un documento di identità francese, al cui controllo, è risultato non autentico in quanto privo dei previsti elementi anticontraffazione.