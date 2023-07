Rogo Rsa, protesta in consiglio comunale

Protesta del centrodestra in consiglio comunale per chiedere al sindaco Sala di intervenire sul rogo alla casa di riposo dei coniugi che ha provocato 6 vittime. Al coro di ‘basta silenzio’ la minoranza, con una fascia nera al braccio in segno di lutto, ha interrotto i lavori in aula ieri pomeriggio. Il sindaco Sala ha già chiarito nei giorni scorsi che parlerà dopo i funerali delle vittime. Nonostante questo, i consiglieri comunali di centrodestra hanno invaso lo spazio centrale dell’aula con cartelli con la scritta ‘Basta silenzio sulla casa di riposo’, urlando lo stesso slogan e chiedendo la presenza del sindaco in aula. Il centrodestra inoltre ha anche protestato per la presenza di un solo assessore all’inizio della seduta. “Il sindaco ha detto che verrà dopo i funerali ma i tempi si prospettano lunghi per le autopsie – ha spiegato il capogruppo di Fratelli d’Italia Riccardo Truppo -. Aspettare questi tempi porterebbe Sala a riferire tardi e farebbe perdere dignità a quest’aula”.

Dopo alcuni minuti di protesta è scoppiata la bagarre in aula tra maggioranza e opposizione con il capogruppo del Pd Filippo Barberis che ha tentato più volte di prendere la parola, mentre i consiglieri del centrodestra hanno protestato seduti in mezzo all’aula. Lo stesso Barberis però nel suo intervento ha rimarcato l’assenza degli assessori in aula all’inizio della seduta. “Trovo incredibile che all’inizio della seduta non si riesca ad avere almeno due assessori in aula – ha detto -. Abbiamo confermato che maggioranza e giunta non vogliono sottovalutare le responsabilità rispetto a quello che è avvenuto. Il sindaco ha detto che affronterà il dibattito dopo i funerali per rispetto delle vittime e delle famiglie”. A causa della protesta la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi ha interrotto momentaneamente la seduta.

Maggioranza e opposizione durante una riunione della capigruppo hanno concordato sulla richiesta che il primo cittadino riferisca in aula lunedì, con alcune differenze. Il centrosinistra “lavorerà per fare in modo che lunedì sia presente il sindaco in aula e comunque la nostra richiesta – ha spiegato il capogruppo del Pd Filippo Barberis – è che riferisca prima della pausa estiva”. Questo perché Sala aveva spiegato di volere fare le sue comunicazioni al Consiglio dopo i funerali delle vittime. Il centrodestra è più netto e pretende di avere la relazione del sindaco sull’incidente, dove hanno perso la vita sei persone, lunedì anche se non saranno ancora stati celebrati i funerali. “Vogliamo però una garanzia su questo punto – ha spiegato Alessandro Verri il capogruppo della Lega -. Giovedì il sindaco ci dovrà confermare la sua presenza in aula di lunedì prossimo”. “Vogliamo avere una conferma anche da parte del sindaco Sala – ha rimarcato Samuele Piscina, consigliere comunale della Lega e commissario provinciale del partito -, non possiamo aspettare un’altra settimana per avere delle risposte dello stato di salute delle altre Rsa comunali”.