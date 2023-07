Controlli in zona Monumentale, 8 patenti ritirate

Controlli e alcol e droga test da parte della Polizia lo scorso weekend in zona Cimitero Monumentale a Milano. Il servizio predisposto per preveniere il fenomeno della guida sotto l’effetto di alcol e stupefcenti ha visto l’impiego di 4 pattuglie della Stradale e di un’unità medica dell’Ufficio sanitario della Questura equipaggiata di “drogometro” con il quale è possibile procedere alla verifica dell’assunzione e dell’alterazione da sostanza stupefacente: 95 le persone controllate e 8 le patenti di guida ritirate. I controlli si sono svolti in zona Cimitero Monumentale dove, come riferisce la Questura il traffico è stato intenso fino all’alba. Complessivamente le violazioni emerse per guida in stato d’ebbrezza sono state 8, di cui la metà con tasso alcolemico superiore alla fascia 0,8. Quattro persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria. Tra le persone controllate, anche un ragazzo alla guida di un’autovettura a noleggio che viaggiava oltre i limiti di velocità consentiti, risultato senza patente perché gli era già stata revocata.