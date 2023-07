Rissa in via Paolo Sarpi, due feriti

Rissa in via Paolo Sarpi a Milano la scorsa notte. Due marocchini di 31 e 25 anni, entrambi irregolari sul territorio italiano, hanno aggredito prima verbalmente, poi fisicamente, un 21enne italiano e due filippini, entrambi 22enni, uno regolare e l’altro irregolare sul territorio nazionale. Il 25enne marocchino è stato portato in codice giallo al Niguarda, che si è trasformato in codice rosso all’arrivo in ospedale, ma non corre pericolo di vita, mentre il 22enne filippino irregolare è stato portato in codice verde al Policlinico. Tutti e 5 sono stati denunciati per rissa aggravata.