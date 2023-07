Un fulmine ha provocato il ferimento e gravi ustioni questo pomeriggio a quattro persone a Colico, centro dell’Alto lago in provincia di Lecco. In base alle prime informazioni, le conseguenze più serie sono per due sedicenni che erano sulla spiaggia insieme a un gruppo di coetanei facenti parte del Grest di Edolo, nel bresciano. Durante un temporale i due giovani si sono riparati sotto alcune piante proprio nell’area verde sul lungolago, quando un fulmine ha colpito una albero, spezzandolo. Uno di loro è stato raggiunto dalla scarica elettrica che gli provocato delle ustioni di secondo grado al torace, l’altro è stato colpito da un ramo staccatosi dalla pianta che gli ha procurato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sondrio e i carabinieri del comando di Lecco per gli accertamenti. Entrambi i ragazzi sono stati trasportati in codice rosso agli ospedali di Lecco e Gravedona (CO). Gli altri due giovani coinvolti sono stati trovati in condizioni definite sotto controllo.