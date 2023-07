Ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, due ragazzi egiziani, entrambi irregolari e con precedenti, si sono affrontati in un parchetto in via Saponaro, zona Gratosoglio. I due, di 24 e 19 anni, appartengono a due gruppi di giovani distinti che frequentano la zona ma che non hanno preso parte alla querelle. A dare il via alla lite degenerata in aggressione è stato il 24enne minacciando con dello spray al peperoncino e un coltello il connazionale 19enne che ha reagito accoltellandolo sotto l’ascella. Il 24enne è stato portato in codice rosso all’Humanitas ma non è in pericolo di vita. Il 19enne è stato indagato a piede libero per lesioni aggravate.