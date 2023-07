Sparatoria davanti alla casa discografica del trapper Shiva

Un giovane di 24 anni è stato ferito ad un polpaccio da un colpo di pistola esploso davanti alla casa discografica “Milano ovest” del rapper Shiva. E’ accaduto poco dopo le 20 di ieri in via Cusago, dove i residenti hanno chiamato dopo aver udito i colpi, in seguito ad una lite. All’arrivo della polizia, c’era solo il ferito che pare non abbia collaborato nella spiegazione della dinamica. Per quanto ricostruito dagli investigatori, si tratterebbe di una forma di regolamento di conti dopo un episodio avvenuto di recente tra due gruppi rivali legati al mondo della musica. Sembra infatti che i componenti dei due gruppi si siano affrontati fisicamente in strada e abbiano pubblicato i video sui social. Sul posto gli investigatori hanno trovato due bossoli 9×21. Il ragazzo ferito è stato raggiunto a un polpaccio da un colpo di rimbalzo.