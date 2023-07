Lombardia Film Commission, Di Rubba (Lega) condannato a 2 anni e 10 mesi

Alberto Di Rubba, ex presidente della Lombardia Film Commission ed ex direttore amministrativo della Lega al Senato è stato condannato a 2 anni e 10 mesi per peculato, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e una confisca di 38mila euro. La condanna è relativa ad una parte di indagine scaturita da quella sul caso Lombardia Film Commmission, che aveva portato già ad una condanna per Di Rubba e per Andrea Manzoni, ex revisore contabile della Lega alla Camera. Lo ha deciso il gup Natalia Imarisio, che ha mandato a processo Manzoni. Il partito Democratico in Regione chiederà una commissione d’inchiesta come ha spiegato il Capogruppo Pierfancesco Majorino: “La vicenda della Lombardia Film Commission è un vero scandalo lombardo e la condanna dell’ex presidente Di Rubba, uomo dei conti della Lega, ne è l’ennesima conferma. Come ho detto in campagna elettorale, per anni il Pd in Regione ha chiesto conto delle incongruenze relative all’acquisto del capannone che funge da nuova sede dell’ente e per anni la Giunta Fontana e la Lega hanno alzato una scandalosa cortina fumogena, negando e sminuendo ciò che appariva chiaramente come un’operazione discutibile. Ora chiederemo una commissione d’inchiesta, a costo di farla da soli, per smascherare il sistema di potere che ha portato ai reati alla base le diverse condanne, avvenuti a danno dei lombardi”.

