Rogo in casa di riposo: verifiche su impianto rilevazione fumi

Al vaglio di investigatori dei vigili del fuoco e della Polizia che dovranno chiarire la cause della tragedia che è costata la vita a sei anziani nella Casa dei coniugi di Milano vi è anche il funzionamento dell’impianto di rilevazione dei fumi. Da qualche tempo – è scritto in un volantino affisso nella struttura e firmato dalla direzione della Rsa – era presente un tecnico durante le ore notturne di una ditta esterna, incaricato dalla cooperativa Proges, che gestisce la struttura per “alcune problematiche” all’impianto. Si ipotizza un corto circuito tra le cause dell’incendio, che non ha del tutto devastato la camera andata a fuoco, e dove si trovavano due delle vittime. Di uno dei letti è infatti rimasto solo il telaio mentre il materasso è andato distrutto: da qui dovrebbero esser partite le fiamme. Le due donne sono morte per le ustioni mente gli altri quattro per via delle inalazioni di fumo.