Calcio, Lecco ammesso in serie B

Il Consiglio federale della Figc, presa visione dei pareri di Covisoc e Commissione criteri infrastrutturali, ha deciso di ammettere il Lecco in Serie B mentre ha respinto i ricorsi di Reggina e Siena che potranno presentare appello entro 48 ore. Sono state accolte, invece, le motivazioni del club lombardo che si era visto respingere in un primo momento l’iscrizione alla Serie cadetta.

Dopo essere stati promossi in cadetteria grazie alla vittoria playoff contro il Foggia il 18 giugno, i lombardi non avevano consegnato entro la mezzanotte del 20 giugno tutti i documenti necessari riguardo allo stadio in cui avrebbero disputato la B (l’Euganeo di Padova). La scadenza fissata dalla Figc era perentoria, ma la Federcalcio ieri ha ricevuto il parere della Commissione infrastrutture, a cui il Consiglio federale (che si esprime sulle licenze) dà grosso peso. Il Lecco dal canto suo ha ribadito l’impossibilità, visto lo slittamento dei playoff di Serie C, di avere i tempi tecnici per reperire tutta la documentazione.