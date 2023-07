Pioggia a Milano, a rischio esondazione Seveso e Lambro

Dopo la bomba d’acqua che ha colpito Milano in mattinata “c’è un rischio concreto e ravvicinato” di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. Lo ha spiegato l’assessore alla Sicurezza del Comune Marco Granelli sui social. “I livelli dei fiumi salgono velocemente, sul posto ci sono la Protezione civile, MM e la Polizia locale impegnate per prevenire allagamenti in alcuni sottopassi come quello del Rubicone. Il Seveso in particolare è a 10 centimetri dall’esondazione in via Valfurva, il fiume è salito di 210 centimetri in 50 minuti. Da 80 centimetri alle ore 10 a 290 alle ore 10.50”.