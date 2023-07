M4, inaugurata la fermata San Babila

La M4 da oggi arriva a San Babila. Il viaggio inaugurale della metropolitana che collega Linate al centro della città è avvenuto questa mattina. Presenti il sindaco Beppe Sala e il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini. In piazza San Babila, al termine della corsa, si è svolta la cerimonia ufficiale di apertura del nuovo tratto.

“È un sogno che si realizza – ha detto Sala – collegare il cuore città ora sembra scontato ma abbiamo passato anni in cui non era scontato. Le linee metropolitane sono un bene per la città ma è chiaro che hanno difficoltà costruzione, richiedono tempi lunghi e sono molto costose. Sala ha poi confermato che “entro l’anno prossimo apriremo tutto il resto della linea, 15 km e 21 fermate”. “E’ un’ emozione. Ricordo quando da consigliere comunale questa piazza assunse nuova forma con la giunta Formentini. Ringrazio anche io i tanti milanesi che per anni hanno convissuto con i cantieri” ha commentato il ministro Salvini