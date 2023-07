I carabinieri hanno denunciato un uomo di 45 anni per aver minacciato e diretto insulti a sfondo razziale contro un negoziante cinese. Sono stati i passanti a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, vedendo il negoziante spaventato mentre veniva aggredito verbalmente dal 45enne. Nonostante l’arrivo tempestivo dei militari, l’uomo non ha smesso di insultare il 33enne cinese, la cui unica colpa, è stata quella di rifiutare la riparazione di un cellulare vista la prossimità dell’orario di chiusura. Allontanano, il 45enne è salito in auto, guidata da un amico. I militari lo hanno individuato dopo una mezz’ora, alla guida dell’auto con la quale ha tentato una fuga. Fermato, è stato sottoposto ad alcol test che ha dato esito positivo con un tasso di tre volte superiore a quello permesso, facendo così scattare il ritiro della patente di guida.