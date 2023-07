Questa estate con Trenitalia cani e gatti viaggiano gratis (fino al 15 settembre)

Una collaborazione tra Trenitalia e la Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente per contribuire alla lotta contro abbandoni e randagismo; promuovere viaggi e turismo con gli animali di famiglia al seguito. Trenitalia offrirà servizi e promozioni che possono agevolare gli spostamenti di chi viaggia con gli animali e permetterà fino al 15 settembre di far viaggiare gratis cani e gatti insieme ai loro padroni. “Il nostri cani e gatti sono membri della famiglia a tutti gli effetti dai quali non vogliamo e non dobbiamo separarci mai – dice Brambilla, presidente Leidaa – a maggior ragione, nel momento della vacanza o dei viaggi. Garantiamo un contributo importante per contrastare l’abbandono, un atto vile e crudele, che condanna a morte l’animale accolto in famiglia, ed è un reato che va punito dal nostro codice penale in maniera sempre più importante.” ‘La domanda di chi va in vacanza con il proprio amico a 4 zampe – afferma Corradi, AD di FS – è in crescita e Trenitalia ha attivato una serie di iniziative per agevolare le vacanze delle famiglie e dei loro animali domestici. In questo modo abbiamo voluto rafforzare ulteriormente l’attenzione al cliente, che è sempre più al centro di tutte le nostre decisioni, offrendogli la possibilità di far viaggiare gratis, a bordo dei nostri treni, i cani e i gatti.”