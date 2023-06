Rissa con coltelli davanti alla stazione di Monza

Una rissa con coltelli è scoppiata nei giardini della stazione ferroviaria di Monza. Sul posto è intervenuta la polizia. Un 25enne marocchino e un 20enne egiziano sono stati collocati nei Cpr di Bari e Potenza. Dopo la segnalazione di alcuni pendolari, sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volanti e della Squadra Mobile di Monza e hanno trovato il 25enne seduto su una panchina con ferite da taglio sul corpo. Soccorso e trasportato in ospedale a San Gerardo di Monza il giovane, irregolare in Italia, è stato dimesso con 15 giorni di prognosi. Ad aggredirlo, a quanto emerso, è stato il 20enne egiziano, poi fuggito su un monopattino. Attraverso le testimonianze dei passanti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale, gli agenti hanno identificato l’aggressore, già noto per precedenti di polizia in materia di stupefacenti e richiedente asilo. Circa un’ora più tardi i poliziotti lo hanno individuato nel centro città, anche lui ferito. Entrambi, per decisione del Questore di Monza Marco Odorisio, sono stati collocati nei Cpr in attesa del rimpatrio.