Un incendio è divampato intorno alle ore 16.50 in una delle torri di via Gallarate, coinvolgendo gli ultimi due piani dell’edificio. Lo riferiscono i vigili del fuoco che stanno intervenendo con 9 mezzi. Non si segnalano feriti. L’incendio si è sviluppato negli appartamenti al tredicesimo e al quattordicesimo piano, gli ultimi del palazzo non ancora abitati ma in fase di arredamento.