Taxi, Sala: “Sul numero di licenze si può trattare”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato ieri della necessità di avere circa 1000 taxi in più in città per cercare di far fronte alle continue carenze di auto bianche in città. “Il tema è trovare una soluzione, ragioniamoci – ha spiegato oggi -. Può esserci una trattativa, però che ne servano di più credo che tutti possiamo condividerlo”. Già oggi o comunque in questi giorni dovrebbe esserci un primo incontro con Regione Lombardia sul tema. “Noi non vogliamo mettere in difficoltà nessuno, però se faccio un’analisi dei messaggi che mi arrivano dai cittadini milanesi, ovviamente c’è il tema della sicurezza ma la mancanza di taxi è una sensazione diffusa tra i cittadini – ha proseguito -. Noi non diciamo che servono per forza 1000 licenze in più ma al momento siamo delusi dalla risposta che abbiamo avuto sul bando per le doppie guide”, a cui hanno aderito pochi tassisti. Quindi così “il tema si ripresenta in continuazione. Capisco che i tassisti abbiamo le loro lamentele ma c’è un punto fondamentale: la città non è più quella di 15 anni fa, il turismo è raddoppiato, è una città che si muove molto di più – ha concluso Sala – e non credo che si possa avere nostalgia nemmeno nell’interesse dei tassisti di quella che era la Milano di prima”. Secondo Sala, non sarebbe una soluzione quella di far funzionare più a lungo la metropolitana la sera e nei weekend per sopperire alla mancanza di taxi in città. Una soluzione che ha suggerito anche la categoria dei tassisti. “lo ricordo bene, perché ero direttore generale del Comune, quando Letizia Moratti fece un test per verificare l’utilizzo di un’ora in più della metropolitana – ha spiegato il sindaco – Il test era stato estremamente deludente perché i numeri erano stati molto bassi e non valeva in termini di costi beneficio”. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se un test sul funzionamento della metropolitana più a lungo la sera e dei weekend si potrebbe rifare, Sala ha risposto che “si può anche rifare ma noi conosciamo i livelli di utilizzo della metropolitana e conosciamo i costi, sul trasporto pubblico i biglietti e gli abbonamenti portano a casa il 45% del costo – ha concluso -, se il governo interviene può essere un dibattito da affrontare”.

FONTANA: SALA MI MANDI LA RICHIESTA POI VALUTEREMO

Sala “mi mandi la richiesta e poi vedremo. Lasciatemela vedere e poi ne parlerò con il sindaco Sala”: così il presidente della Regione Attilio Fontana a margine di un incontro con Anci Lombardia in Regione ha commentato le parole del sindaco Sala sulla richiesta di autorizzazione di nuove licenze per taxi in città che intende inoltrare alla Regione. Quanto al numero di ‘un migliaio’ di nuove licenze indicato da Sala come necessario, Fontana si è limitato ad affermare: “Non so se è un numero equo, se lo dice è perché avrà fatto le sue valutazioni e quindi penso di sì. Prima però di dare una risposta devo fare anche io un esame di tutti quelli che sono gli elementi di cui lui è a disposizione”.