Son bastate meno di 24 ore al murales di Silvio Berlusconi prima di essere vandalizzato. L’opera ritrae Berlusconi in abito elegante di colore blu con la sua immancabile cravatta a pois, in una mano un secchiello con della colla e la scritta Self-Made Man, nell’altra mano un pennello intriso di colla con cui ha affisso una targa toponomastica che riporta la nuova indicazione del luogo “Via Silvio BERLUSCONI 1936-2023”. Oggi sul murale di fianco alla scritta “Self-Made Man” è apparsa la frase “Con l’aiuto della ‘Ndrangheta”, mentre sulla targa toponomastica sotto Via Silvio BERLUSCONI è stato scritto “Ex Pdc – Uomo d’affari e vecchio porco“, frasi che sono state cancellate dai residenti del quartiere che da ieri insieme a tantissimi curiosi che arrivano da ogni parte della città si recano sul luogo a scattare foto all’opera.

L’artista sulla sua pagina Instagram aveva scritto “La politica italiana continua a dividersi e scontrarsi anche sul cosa intitolare in memoria del Cavaliere. Sono passate due settimane dalla morte di Silvio Berlusconi e da oggi Via Volturno la strada del quartiere Isola di Milano dove Berlusconi è cresciuto, è diventata “Via Silvio BERLUSCONI”. Anche in questa occasione il Cavaliere è stato il più veloce di tutti.” aleXsandro Palombo