Entro la fine del 2023 è prevista la posa della prima pietra per il Campus Scientifico dell’Università degli Studi di Milano a Mind – Milano Innovation District.

L’ultimo tassello del progetto del Campus, avviato 8 anni fa, è l’affidamento a Lendlease della concessione trentennale per la gestione di quella che, dal 2026, sarà la nuova sede delle Facoltà scientifiche della Statale. Il Consiglio di amministrazione dell’Università – si legge in una nota – ha anche deliberato il contratto di compravendita dei terreni: la Statale e Arexpo renderanno, quindi, definitivo il contratto preliminare, siglato nel 2019, che prevede l’acquisizione da parte dell’Università di un’area territoriale di 65 mila mq all’interno di Mind al prezzo di 13,046 milioni di euro.

Il Campus Mind ospiterà una comunità di oltre 23 mila persone tra studenti, ricercatori, docenti e personale di staff, con 18.376 mq per l’area didattica e 35.525 mq di laboratori. “Un’opportunità per il futuro degli studenti che ha impegnato e impegnerà la Statale e le istituzioni territoriali e nazionali in un percorso di crescita comune” ha commentato il rettore dell’Università degli Studi di Milano Elio Franzini. “Il Campus – ha aggiunto – e la valorizzazione di Città Studi, ridisegnano i confini della Statale e quelli universitari della città di Milano”. “La presenza di Unimi a Mind, che con oggi diventa realtà – ha concluso l’amministratore delegato di Arexpo Igor De Biasio – conferma il grande valore strategico del distretto dell’innovazione, un ecosistema di innovazione unico in Italia per dimensioni e attori coinvolti e al livello delle migliori esperienze internazionali”