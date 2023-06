I milanesi non dovranno aspettare 10 anni per vedere un luogo della città intitolato al Cavaliere Berlusconi. Questa mattina a due settimane dalla scomparsa del Cavaliere, Via Volturno la strada del quartiere Isola dove il Cavaliere è nato si è trasformata in “Via Silvio BERLUSCONI” nella nuova opera dal titolo “Self-Made Man” dell’artista aleXsandro Palombo che torna in azione realizzando un iconico murales che ritrae Berlusconi in Via Volturno davanti al civico 34, a pochi metri dallo stabile dove è cresciuto insieme a mamma Rosa, il padre Luigi, la sorella Maria Antonietta e il fratello Paolo, e dove c’è ancora quel soggiorno che è stata la sua cameretta da letto dai 13 anni in poi, con vista sul luogo che un tempo ospitava la sede storica del Partito Comunista milanese.

Lo sguardo di Palombo sorvola le divisioni, lo scontro politico e gli appigli ideologici e pone l’attenzione sull’uomo, il Berlusconi comunicatore che ha inciso profondamente sulla cultura popolare italiana degli ultimi 40 anni intercettandone i desideri, le paure, le ossessioni, i vizi e le virtù, dall’avvento delle sue TV commerciali al grande fiuto per i talenti, dall’editoria al boom della pubblicità, dalla rivoluzione del calcio fino all’ascesa in politica. E così l’artista decide di riavvolgere il nastro della vita e di andare in profondità per riportare tutto al valore delle origini con un’opera antropologica che intende riflettere sull’importanza della nostra connessione con il luogo in cui siamo nati e cresciuti. Palombo sceglie di lasciare il suo segno nell’Isola il quartiere che il Cavaliere non aveva mai dimenticato e che lo ha visto crescere e formarsi, un tempo luogo operaio e cuore pulsante del Partito Comunista milanese ed oggi quartiere alla moda e del lusso, sovrastato dai grattacieli simbolo del capitalismo finanziario della nuova avveniristica Milano. L’artista realizza il suo nuovo murales tra quelle vie dove Berlusconi ragazzino giocava e dove iniziò anche a fare le prime piccole esperienze con la politica locale così come ha raccontato lo stesso Cavaliere in alcune sue interviste, quando faceva l’attacchino elettorale e andava in giro per le strade del rione ad attaccare sui muri i manifesti del partito della Democrazia Cristiana.

Ed oggi in Via Volturno di fronte allo stabile dove visse è apparsa l’opera che ritrae Berlusconi in abito elegante e avvolto nei colori del blu e dell’azzurro, in una mano un secchiello con della colla e la scritta self-made man, nell’altra mano un pennello intriso di colla con cui ha affisso una targa toponomastica che riporta la nuova indicazione del luogo “Via Silvio BERLUSCONI 1936-2023”.

“La politica italiana continua a dividersi e scontrarsi anche sul cosa intitolare in memoria del Cavaliere. Sono passate due settimane dalla morte di Silvio Berlusconi e da oggi Via Volturno la strada del quartiere Isola di Milano dove Berlusconi è cresciuto, è diventata “Via Silvio BERLUSCONI”. Anche in questa occasione il Cavaliere è stato il più veloce di tutti.” ha dichiarato aleXsandro Palombo

L’incisività con cui Palombo ritrae Berlusconi è nella pregnanza di significato che prevale sulla messa in scena, l’espressione è più importante della narrazione e così l’artista realizza un’opera icastica ed emblematica che arriva al fruitore in tutta la sua immediatezza, un’istantanea dell’uomo comunicatore e del potere dei gesti.