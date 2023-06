Un’altra vettura contromano sulla SS36 dello Spluga

Nel primo pomeriggio di ieri, verso 13, una vettura è stata segnalata dirigersi verso l’Alto Lago, ma contromano lungo la carreggiata sud, poco dopo Mandello. Subito sono scattate le segnalazioni luminose su tutti i display elettronici presenti in superstrada e soprattutto la safety car della Polizia Stradale che si è messa in moto per scortare, a velocità molto ridotta, gli automobilisti in transito nel tratto dove era stato segnalato il veicolo. La vettura della Polstrada ha quindi percorso la SS36 fra Bellano e Mandello. Una volta controllato e verificato che non vi era più pericolo la safety car è rientrata riaprendo la carreggiata sud alla normale circolazione. La vettura che si stava percorrendo la carreggiata sud in direzione sbagliata non è stata intercettata, ma nelle prossime ore proseguiranno gli approfondimenti per identificare tanto l’auto, quanto la persona alla guida; questo soprattutto grazie alle immagini del sistema di sorveglianza di Anas presenti lungo tutta la superstrada.