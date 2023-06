In auto con mazza da baseball con la scritta “boia chi molla”, denunciato

Tatuaggi fascisti e una mazza da baseball nera con la scritta “Boia chi molla, Dux Mussolini”. I carabinieri di Seregno (Mb) hanno fermato per un controllo ad Albiate marito e moglie che erano a bordo di una Bmw X3. Lei 51 anni, lui 46. Con loro c’era anche la mamma di lei, 80enne, tutti brianzoli. Subito attratti dai vistosi tatuaggi della coppia che raffiguravano vari motti e simboli fascisti e il volto del Duce, i militari hanno approfondito il controllo, notando che appesa sul retro del sedile anteriore destro, come fosse pronta all’uso, c’era una mazza da baseball di legno nera con le scritte “boia chi molla, dux Mussolini” e la testa stilizzata del dittatore con l’elmetto. Alla richiesta di spiegazioni sulla presenza di quell’oggetto, il 46enne ne ha fin da subito spontaneamente dichiarato la titolarità e ha poi ammesso che la teneva in auto pronta all’uso per difesa personale.

I carabinieri lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria per possesso di oggetto “atto ad offendere”.