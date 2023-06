“Attenzione ai taxi abusivi, d’estate aumentano”

“Con l’avvio, per così dire, ufficiale della bella stagione sappiamo bene anche alla luce dei primi fine settimana importanti sul numero di richieste in particolare di viaggiatori e vacanzieri esteri quanto esponenzialmente cresca anche il rischio d’ imbattersi in abusivi. Nascosti, talvolta neanche troppo, tra aeroporti e stazioni, pronti ad adescare potenziali clienti”. Lo afferma Emilio Boccalini, vice presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande radiotaxi di Milano. “Un danno non solo economico per quanti legalmente invece svolgono questo servizio, pubblico o privato che sia, ma un rischio in primis per la sicurezza degli stessi talvolta ignari utenti che si affidano a questi soggetti che non hanno alcun titolo, mezzo e autorizzazione per farlo. Oltretutto al costo di tariffe non convenienti e totalmente fuori mercato oltre che in maniera, sottolineo, totalmente illegale”.

Emilio Boccalini al microfono di Radio Lombardia