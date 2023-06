Si del Pirellone a Malpensa Aeroporto Silvio Berlusconi ma la Lega non partecipa al voto

Passa con 28 si e 18 no in Consiglio Regionale l’Ordine del Giorno, prima firma di Manfredi Palmeri di Lombardia Migliore (Lista Moratti), dal titolo ‘Valutazione intitolazione aeroporto Malpensa a Silvio Berlusconi’.

A favore hanno votato i consiglieri di Lombardia Migliore, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi Moderati. Contro: PD, M5S, Alleanza Verdi Sinistra. Non hanno partecipato al voto la Lega, la Lista Fontana, il Terzo Polo (sia Azione, sia Italia Viva). Spicca l’assenza in Aula al momento del voto dei consiglieri (alleati?) del partito di Matteo Salvini, vicepremier e ministro del governo Meloni. Che in Regione ci sia qualche problema di non poco conto lo conferma il voto di questa sera. Solo ieri FdI non aveva partecipato alla riunione di giunta in polemica, formalmente, su una delibera per il prolungamento della M5 di Milano e oggi si è iniziato a parlare apertamente di crisi. Il voto di oggi, dopo che il Consiglio aveva commemorato Berlusconi, proprio sulla discussa intitolazione dello scalo internazionale al fondatore di Forza Italia, ne è una conferma. Commenta Nicola Di Marco (M5S): “L’Odg sulla possibilità di intitolare l’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi ha finalmente spalancato la finestra sull’incapacità di questa maggioranza e la sua inadeguatezza”.

L’intervento in Aula di Manfredi Palmeri