L’ex sindaco di Lodi Simone Uggetti assolto nell’appello bis

L’ex sindaco di Lodi Simone Uggetti, tra gli imputati a Milano nel processo d’appello bis per una turbativa d’asta relativa alla gara di gestione delle piscine scoperte, è stato assolto in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto. Oltre a lui sono stati assolti anche l’avvocato Cristiano Marini e il dirigente comunale Giuseppe Demuro. Uggetti, commosso, ha commentato: “Dopo 7 anni di sofferenza è emersa la verità: abbiamo agito nell’interesse pubblico”. Il pg Massimo Gaballo ha spiegato che non impugnerà in quanto “non è una questione di legittimità. Inoltre, il fatto è stato accertato ma è stato ritenuto tenue”.