Operaio di 33 anni folgorato in cantiere a Somma Lombardo

Un operaio di 33 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver preso una scossa elettrica, all’interno di un cantiere edile a Somma Lombardo (Varese), dove stava lavorando. A quanto emerso da una prima ricostruzione, a seguito della scarica involontariamente arrivata tramite un cavo e che gli ha provocato ustioni di secondo grado alle mani, l’uomo è caduto riportando un trauma cranico e uno alla schiena. Soccorso dai colleghi che hanno chiamato il 112, è stato trasportato in ospedale a Varese. L’incidente è avvenuto poco dopo le 16.00 di lunedì in via Briante quando, durante dei lavori di scavo, è stata forata una cabina interrata dell’energia elettrica. L’operaio si è avvicinato per controllare cosa era successo quando è stato folgorato. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale, e i tecnici Ats Insubria per gli accertamenti del caso.