Millemiglia, tappa milanese e festa per i 120 anni dell’Aci

Milano si risveglia alle prime luci dell’alba nel segno della 1000Miglia. La competizione motoristica, arrivata ieri in piazza del Duomo, è ripresa stamattina per l’ultima tappa verso Brescia. E’ la prima volta che la corsa passa da Milano, in concomitanza con le celebrazioni dei 120 anni della fondazione dell’Automobile Club Milano, con il passaggio della gara davanti la sede. La partenza della tappa odierna rappresenta infatti il culmine di una tre giorni di festeggiamenti dell’ente meneghino. Ben 405 i veicoli al via per contendersi l’edizione 2023 della storica corsa. Variegata la provenienza degli equipaggi, soprattutto internazionali e segno di un interesse sempre crescente anche fuori dal Bel Paese. Di questi, 121 equipaggi provengono dai Paesi Bassi, 65 dagli Stati Uniti, 59 dalla Germania, 55 dal Belgio e 51 dal Regno Unito. I mezzi hanno sfilato davanti la storica sede di Corso Venezia per poi riprendere il cammino verso il capoluogo bresciano.