Pd Lombardia, già centinaia di segnalazioni su disservizi sanità

“Sono già centinaia, in sole ventiquattro ore, le segnalazioni che sono giunte sulla piattaforma www.conlasalutenonsischerza.it che abbiamo lanciato ieri”. Lo fa sapere il consigliere regionale del Pd Carlo Borghetti, che ieri, insieme al capogruppo Pierfrancesco Majorino, ha presentato il sito dove i cittadini possono segnalare eventuali disservizi nella sanità lombarda. “I cittadini sanno benissimo quali sono i problemi della sanità lombarda – aggiunge Borghetti – ma chi governa la Regione da 30 anni continua a ignorarli, perché dovrebbe ammettere che il difetto sta proprio nelle politiche che loro hanno portato avanti”.

Critico nei confronti dell’iniziativa il coordinatore lombardo della Lega Fabrizio Cecchetti: “Ci illudevamo che la batosta rimediata alle ultime elezioni regionali e nazionali avesse convinto il Pd lombardo a fare opposizione su temi concreti e non dipingendo una falsa realtà – le sue parole – invece non è così: è ripartito il tormentone della disinformazione sulla sanità lombarda”. “Ancora una volta – prosegue – siamo costretti a ricordare che la sanità italiana ha perso oltre 30mila medici nell’ultimo decennio a causa dei tagli tra il 2012 e il 2021 di quasi 36 miliardi alla sanità pubblica, quando al governo per otto anni su nove c’era il Pd con i vari Monti, Letta, Renzi, Gentiloni e Conte bis”. Accuse a cui ha risposto Borghetti, definendo “stucchevole” la “tiritera” sui tagli, “che si scioglie come neve al sole, visto che il governo Meloni, con il voto favorevole di Cecchetti e della Lega, non solo non ha aumentato le risorse per la sanità – conclude – ma con la prima finanziaria le ha tagliate per il triennio”.