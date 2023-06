In linea un altro treno nuovo di Trenord, ora sono 111

111 nuovi treni entrati in servizio negli ultimi tre anni, cioè metà della flotta rinnovata che ha come data finale di consegna il 2025, con 222 treni acquistati da Fnm e Ferrovianord. Con un investimento di oltre 1,7 miliardi da parte di Regione Lombardia. “Un treno nuovo è evidentemente un treno che ha caratteristiche diverse di quelli di 30/40 anni fa. Sono treni che per come sono fatti offrono prestazioni migliori, con un 30% di consumi in meno, sono quasi completamente riciclabili e con performance di accelerazione e frenata più performanti di quelle cui siamo abituati. Il dato più evidente che si misura è che sulle linee dove li abbiamo messi, dove oggi operano e sulle linee dove operano di più la puntualità è aumentata in maniera enorme. Abbiamo addirittura 20 punti percentuali su alcune linee. In più, essendo treni nuovi, si guastano di meno e quindi anche l’affidabilità crescere e le soppressioni, che sono il danno maggiore per gli utenti, si sono drasticamente ridotti” ha dichiarato Marco Piuri, amministratore delegato di Trenord e direttore generale di FNM.

Caravaggio, Donizetti e Colleoni oggi circolano su 27 linee servite da Trenord; su 9 di queste la flotta è interamente composta dai nuovi convogli.

Nei prossimi mesi, proseguiranno la consegna e l’immissione in servizio di ulteriori treni, che saranno destinati alle direttrici verso Piacenza, Domodossola, al bacino cremonese e alle linee non elettrificate del Pavese. “Chiaro che adesso bisognerà intervenire sulle linee, abbiamo avuto impegni e interventi grazie a Salvini in modo che Rfi acceleri gli interventi che deve realizzare” ha dichiarato, invece, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.