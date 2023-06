In casa con due fucili e un coltello, arrestato un rapinatore

Arrestato a Uboldo (Va) un 41enne ucraino per detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione. I carabinieri di Monza si sono presentati a casa sua per una perquisizione, nell’ambito di un procedimento penale che lo vedeva indagato come possibile autore di una rapina avvenuta l’8 marzo a Bernareggio (MB), presso una farmacia dove un uomo travisato da passamontagna ed armato di coltello, aveva costretto il farmacista a consegnare l’incasso di 250 euro per poi dileguarsi piedi per le vie limitrofe,

Le indagini hanno permesso ai carabinieri di identificare l’uomo, che ha diversi precedenti penali. I militari, nel dare esecuzione alla perquisizione domiciliare, hanno trovato un coltello a serramanico in legno di circa 20 cm, corrispondente per forma e descrizione all’arma usata per compiere la rapina. I militari hanno trovato dietro la porta del bagno due fucili avvolti in carta da imballaggio, mentre sotto al mobile del bagno hanno scoperto una scatola contenete 132 munizioni da caccia. I fucili sono stati rubati lo scorso mese ad un’azienda agricola di Pregnana Milanese, dove erano stati rubati anche 2000 euro in contanti dagli uffici, una decina di tute e felpe da lavoro, circa 200 litri di gasolio e 100 litri di ad-blue, un furgone usato per allontanarsi con la refurtiva e trovato dai carabinieri di Caronno Pertusella il giorno dopo. L’uomo è stato portato nel carcere di Busto Arsizio